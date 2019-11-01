Врачи рассказали, почему опасно ходить без шапки в холод

Почему опасно ходить без шапки, как правильно выбрать шапку и как часто нужно ее стирать - рассказали эксперты.

Как считает доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская, хождение без шапки может привести в том числе и к менингиту, пишет издание "РИА Новости".



"Очень большие перепады давления: было тепло, стало холодно, еще и ветер, поэтому голову надо беречь. Охлаждение ушей, лобной части головы может быть чревато воспалительным процессом, и даже менингитом, особенно если когда-то были какие-то инфекции, то это все может обостряться", – считает Заславская.

По ее словам, меховые теплые наушники не помогут, в холодное время года необходимо закрывать и уши, и лоб.



Кроме того, существует миф о том, что если ходить без шапки, можно облысеть. Как отмечает врач-трихолог, вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас, теоретически это возможно.



"Есть такая теория, что от морозов волосы могут выпадать. Здесь физиология такова, что спазм сосудов происходит, спазм капилляров, которые питают волосы, то есть теоретически это возможно. И нужно беречь уши, потому что любой отит приводит к воспалению, а воспаление – к антибиотикам, и прием антибиотиков приводит уже к выпадению волос", –говорит Кохас.



При этом, по мнению Кохас, шапку тоже нужно уметь выбирать правильно – согласно погодным условиям и из правильных материалов.



Врач-терапевт Виктор Лишин также придерживается мнения, что шапка должна быть по погоде, по его словам, излишне теплый вариант тоже может навредить здоровью. По его мнению, шапка должна быть хоть чуть-чуть, но дышащая. Это не значит, что она должна быть с дырками, но в ней должно быть комфортно, чтобы в меру сохранялось тепло, но не было перегрева. По этой же причине шапку нужно обязательно снимать в помещениях и в транспорте.



А отказ от стирки может привести к стафилококковым инфекциям.