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Новости. Общество
22:00, 24 Апреля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху

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Специалисты определили, сколько яиц можно съесть на Пасху, чтобы не навредить своему здоровью.

Три куриных яйца и 100 граммов кулича или творожной пасхи можно без вреда для здоровья съесть на Пасху, можно и увеличить норму, но только отказавшись от других калорийных продуктов в течение дня, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 28 апреля.

"Чтобы определить, сколько можно съесть, нужно обратить внимание на рацион человека в целом. По рекомендациям врачей, в день нужно съедать половину яйца, потому что это определенный набор белков, жиров, углеводов и пищевых веществ. Если говорить о безопасной дозе, с учетом того, что человек будет есть еще мясо, рыбу, то в этом случае следует ограничиться тремя яйцами в день, этого будет достаточно", - рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач терапевт-диетолог Екатерина Бурляева.

Кулич, по ее словам, является достаточно калорийным продуктом, поэтому в день можно позволить себе съесть около 100 граммов. Творожная пасха содержит примерно такое же количество калорий, поэтому лучше выбрать что-то одно либо сократить порции. Увеличить норму можно, если отказаться от определенных продуктов в течение дня, например, пить не сладкий чай, не добавлять сахар в кашу, отказаться от меда и варенья.

"Яйца - очень ценный продукт, содержащий много различных витаминов и минеральных веществ. Помимо того, что там есть белки, жиры и углеводы. Яйца можно назвать источником витамина А, холина, биотина, кобальта, силена – все эти вещества необходимы нашему организму для различных биохимических процессов", - отметили специалисты.

Наличие холина в яйцах позволяет употреблять их даже людям с повышенным холестерином, так как это вещество нивелирует влияние холестерина на организм, уточнила диетолог.

Эксперты сходятся во мнении, что употреблять пасхальные продукты следует с осторожностью, если у человека есть обострения хронических заболеваний или острая стадия заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Яйца с осторожностью следует применять людям с хроническим панкреатитом, творог не показан после отравления, так как он достаточно сложно переваривается.

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