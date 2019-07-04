Врачи санавиации спасли трех мужчин и одного ребенка

Во вторник 2 июля выполнено два санитарных вылета по трем заявкам, сообщили в санавиации Карелии.

Первый вылет был выполнен по маршруту Детская городская больница - Пудож, помощь была оказана маленькому пациенту с острым гастроэнтеритом. Также из Пудожа перевезен мужчина с закрытым переломом правой плечевой кости и третий спасенный - пудожанин с кровотечением из вен пищевода.

Второй вылет был совершен в Костомукшу, откуда транспортирован пациент с инфарктом миокарда.