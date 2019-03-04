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Новости. Общество
12:01, 04 Марта 2019
фото: фото: МЧС Медиа

Врачи Санкт-Петербурга рассказали о состоянии младенца, доставленного к ним из Петрозаводска на вертолете

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Стало известно состояние младенца, доставленного на вертолете МЧС из Петрозаводска в Петербург для срочной медицинской помощи.

В минувшее воскресенье 3 марта в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет из Петрозаводска вертолетом МЧС был доставлен младенец, нуждающийся в экстренной высокотехнологичной медпомощи.

В условиях тяжелых погодных условий бригада врачей Педиатрического университета вылетела в столицу Республики Карелия. Сотрудники МЧС осуществили санитарно-авиационную эвакуацию больного при помощи вертолета Ми-8.

На протяжении всего пути вплоть до отделений Перинатального центра СПбГПМУ бригада петербургских педиатров сопровождала малыша, оказывая всю необходимую медицинскую помощь.

По словам врачей СПбГПМУ, на данный момент состояние маленького пациента оценивается как стабильное. Сегодня ребенку будет проведена сложная операция на сердце.

Напомним, Вертолет Ми-8 МЧС России доставил младенца и его маму из Петрозаводска в Петербург для срочной медицинской помощи в ночь на 3 марта.

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