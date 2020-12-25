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Врачи в Карелии борются за жизни 137 больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:53, 26 Декабря 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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На сегодняшний день в Карелии с COVID-19 госпитализированы 730 человек, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

Всего на 26 декабря госпитализированы 730 человек, заболевших COVID-19, 587 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 137 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 26 декабря составляет 19.3 процента, что является критической отметкой.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один человек и 369 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 26075 человек. Выздоровели – 18828. Умерли 150 пациентов.

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