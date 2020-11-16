Врачи в Карелии продолжают выезжать на неотложные вызовы, не связанные с коронавирусом

Отмена плановой медпомощи в Карелии из-за роста пандемии коронавируса не означает, что врачи прекратили оказывать населению неотложную помощь, необходимую в связи с другими заболеваниями.

Об этом заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Вконтакте.

"Неотложные вызовы сохраняются. Это специальные бригады, не ковидные. Они работают", - сказал министр.

Ранее Минздрав объявил, что в стационарах и поликлиниках республики отменена плановая медпомощь в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.

Приостановлено проведение профилактических осмотров взрослого населения, включая диспансеризацию. Разрешено проводить только медицинские осмотры по направлению призывных комиссий, медико-социальные экспертизы, обязательные предварительные и периодические медосмотры (обследования, освидетельствования) работников.

Ограничено до особого распоряжения оказание плановой первичной медико-санитарной, в том числе специализированной, медицинской помощи. Исключение составляет помощь пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение ситуации, представляет угрозу жизни и здоровью. Это касается и пациентов с острыми заболеваниями, травмами, обострением хронических заболеваний. Тот, кто сейчас находится в дневном стационаре, сможет завершить курс лечения.

Ограничена и плановая госпитализация в стационары. Попасть в больницы смогут лишь пациенты с заболеваниями, при которых неоказание помощи может стоить человеку жизни.