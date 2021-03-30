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Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 41 тяжелобольного пациента, 6 человек не могут сами дышать

Новости. Общество
09:29, 31 Марта 2021
фото: © Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 31 марта, в стационарах находятся 453 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 406 - в состоянии средней тяжести, 41 тяжелобольной и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 86. Всего в республике за время пандемии инфицирован 43 945 человек. Выздоровели – 41342. Умерли 388 пациентов.

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