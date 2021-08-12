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Врачи запретили матери держать сына на руках более 10 минут из-за его радиоактивности

Новости. Общество
20:40, 15 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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Жительнице Австралии разрешают нянчить восьмимесячного сына только по десять минут за раз из-за его радиоактивности.

О редком заболевании мальчика Уолли, матери которого врачи запретили долго его держать на руках, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на пишет The Sun. У ребенка почти сразу после рождения появились проблемы с глазами. Несмотря на то, что врачи сначала диагностировали глазную инфекцию, позже выяснилось, что у младенца развивается редкая форма рака — рабдомиосаркома. В июле родителям Уолли сообщили, что их сын не проживет долго. Ребенок уже потерял зрение на левый глаз. Родители готовятся начать 42-недельную интенсивную химиотерапию ребенка.

Из-за получаемой во время лечения радиации Уолли стал опасен для своей беременной матери, и врачи запретили нянчить его. «Мне не разрешают держать его более 10 минут за раз, потому что он полностью радиоактивен», — объяснила Кэрол. Она считает, что сын держится очень храбро, а его силе духа можно только позавидовать. Недавно мальчик научился ползать. «Он очень самостоятельный, в этом маленьком человеке большая сила», — добавила девушка. Семья из Австралии собирает деньги на лечение сына в Великобритании.

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