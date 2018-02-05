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Новости. Общество
14:11, 05 Февраля 2018

"Времена изменились": Мирошник не понимает, как детей можно заставить прийти на митинг в Петрозаводске

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что учащихся учебных заведений заставляли прийти на митинг в поддержку российских олимпийцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Петрозаводске школьников и кадетов на митинг в поддержку российских олимпийцев, состоявшийся в минувшую субботу, "согнали" педагоги. Об этом журналистам рассказали кадет, попросивший не называть его имени, и девятиклассник, представившийся Игорем Ивановым.

Комментируя появившуюся информацию, глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила в понедельник журналистам, что мэрия не спускала никаких распоряжений относительно обязательной явки учащихся на митинге в поддержку российских спортсменов.

"Конечно, такого документа не было. Мы просто пригласили на праздник, в том числе через сайт администрации. А каких-то циркуляров, распоряжений не было", - сказала она.

Мирошник отметила, что не понимает, как сегодня можно заставить школьника прийти на такое мероприятие.

"По поводу того, что дети подневольны в данных ситуациях или чего-то боятся, я не соглашусь. Потому что времена очень изменились. Это в советские времена нам сказали на демонстрацию идти, и это действительно не обсуждалось", - сказала она.        

Глава города также отметила, что родители ребенка могут "написать заявление", если считают, что его права каким-то образом были ущемлены.

"Если конкретный ребенок считает, что каким-то образом на него оказали давление, есть пропуск образовательной программы, то я полагаю, что его законным представителем, родителем надо написать заявление, и будут приняты меры. А то, что он прокомментировал журналистам, ну у каждого свое восприятие, люди все очень разные", - сказала она.

В целом же глава города не видит "ничего плохого в том, что классные руководители пригласили детей на праздник".

"Праздник, на мой взгляд, несмотря на морозный и ветреный день, достаточно хорошим был и веселым", - заключила Мирошник.

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Комментарии

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zanoza
2018-02-05 19:22:01
лукавые слова,всем же понятно -"надо идти" раз мэрия "попросила" и это не обсуждается, такая у нас нынче "свобода".
Доктор Лень
2018-02-05 17:57:41
"..Мирошник не понимает.." Данные о своих (детях, или об отсутствии таковых), возможно, засекречены (понимаю!), но чинМинОбраз и учитель.. Как сказал А. Фукс, нелюбимый новооднозначным: Коррупционеры борются с коррупцией..
Ув.sherhan2, поклон! Ув.Leopol'd, день был великолепный!
Доктор Лень
2018-02-05 17:21:00
"..."согнали" педагоги.." Прошу прощения как бы за "корректорство", но прикольнее: согнали "педагоги".
однозначно
2018-02-05 17:18:47
К среде предоставить списки уклонистов и конкретные предложения о наказании
кир
2018-02-05 17:10:55
Раньше ходили на демонстрации и никто не вопил. Мужики по пути успевали маленькую выпить. А сейчас школьники покурили у здания института усовершенствования. Кому плохо? Только вам, недовольным всем и вся.
d
2018-02-05 17:04:28
Детей пригласили на праздник. В чем, собственно, криминал? Походу тут у некоторых бооольшие проблемы с головой. По мне так лучше на городские мероприятия детей приглашать почаще, чем отдать их души без боя всяким интернет-сообществам, промывающим мозги и предлагающим ножами в школах размахивать. Вроде, взрослые люди, а такую глупость пишете!
Неравнодушный
2018-02-05 17:16:53
d, согласен! Полностью солидарен с детьми.
d
2018-02-05 18:19:30
Неравнодушный, Солидарны с подавляющим большинством детей, которым понравился праздник? Это похвально! Спасибо!
sherhan2
2018-02-05 15:51:47
"... классные руководители пригласили детей на праздник."
Вот и работаете вы, крепкие хозяйственники", так же. С широко закрытыми глазами.Щас,пойдут вам писать заявления.Один такой пожаловался на низкую зарплату. :)
Leopol'd
2018-02-05 15:49:13
Опытный чиновник минобраза и учитель говорит, что "не понимает, как сегодня можно заставить школьника прийти на такое мероприятие". Прям как дети.
А она там была? День не был ветреным. Спросите у парашютистов!
User
2018-02-05 14:58:10
SquareIronBox
2018-02-05 14:41:35
Очень забавно было смотреть на кадетов которые добровольно, строем!, шли на митинг. Только песни не хватало. Было довольно холодно на площади, пунктов обогрева я не заметил, хотя может они и были. "ничего плохого в том, что классные руководители пригласили детей на праздник", есть предложения от которых не отказываются. У матросов нет вопросов ©
Беня
2018-02-05 16:45:03
SquareIronBox, а кадеты всегда так ходят, ни разу не видал по другому. По этому не считается. У них в армиях так принято, прикол такой. А лет 200 назад они ходили так же, только еще с барабаном и в перьях :) Я уже молчу про гульфик (загуглите шо это такое) :)
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