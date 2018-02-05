"Времена изменились": Мирошник не понимает, как детей можно заставить прийти на митинг в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что учащихся учебных заведений заставляли прийти на митинг в поддержку российских олимпийцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Петрозаводске школьников и кадетов на митинг в поддержку российских олимпийцев, состоявшийся в минувшую субботу, "согнали" педагоги. Об этом журналистам рассказали кадет, попросивший не называть его имени, и девятиклассник, представившийся Игорем Ивановым.

Комментируя появившуюся информацию, глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила в понедельник журналистам, что мэрия не спускала никаких распоряжений относительно обязательной явки учащихся на митинге в поддержку российских спортсменов.

"Конечно, такого документа не было. Мы просто пригласили на праздник, в том числе через сайт администрации. А каких-то циркуляров, распоряжений не было", - сказала она.

Мирошник отметила, что не понимает, как сегодня можно заставить школьника прийти на такое мероприятие.

"По поводу того, что дети подневольны в данных ситуациях или чего-то боятся, я не соглашусь. Потому что времена очень изменились. Это в советские времена нам сказали на демонстрацию идти, и это действительно не обсуждалось", - сказала она.

Глава города также отметила, что родители ребенка могут "написать заявление", если считают, что его права каким-то образом были ущемлены.

"Если конкретный ребенок считает, что каким-то образом на него оказали давление, есть пропуск образовательной программы, то я полагаю, что его законным представителем, родителем надо написать заявление, и будут приняты меры. А то, что он прокомментировал журналистам, ну у каждого свое восприятие, люди все очень разные", - сказала она.

В целом же глава города не видит "ничего плохого в том, что классные руководители пригласили детей на праздник".

"Праздник, на мой взгляд, несмотря на морозный и ветреный день, достаточно хорошим был и веселым", - заключила Мирошник.