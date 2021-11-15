Времени мало: изменились сроки подачи заявок на благоустройство дворовых территорий Петрозаводска

Приём документов на участие в программе в 2023 году завершится 1 апреля 2022 года, сообщили в администрации Петрозаводска.

В соответствии с постановлением правительства Карелии изменились сроки подачи заявок на участие дворовых территорий в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»). Приём документов на 2023 год завершится 1 апреля 2022 года. Заявки, поданные в администрацию Петрозаводска после указанного срока, будут рассматриваться на участие в программе в 2024 году. Дизайн-проекты благоустройства дворов теперь будут утверждать до 1 августа. Сейчас соответствующие изменения вносят в муниципальные нормативные правовые акты.

Отметим, что с 2017 года в Петрозаводске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда») обновили уже 263 придомовых территории. В следующем году запланировано благоустройство ещё 35 дворов, асфальтирование проездов на нескольких объектах выполнено досрочно. Минимальный перечень работ также включает в себя установку новых скамеек, урн и освещения.

«Для преображения двора, прежде всего, нужна активность жильцов, — написал на своей странице Глава Петрозаводска Владимир Любарский. — Времени на проведение общедомовых собраний и формирование заявок не так много. А как показывает практика, участие в программе — это реальная возможность преобразить свой двор без софинансирования со стороны жильцов. Так что, стоит познакомиться с соседями, если вы еще не знакомы, объединиться и грамотно оформить заявку. Все необходимые консультации дадут специалисты управления жилищного хозяйства. Обратиться к ним можно по телефонам: 71-34-87, 71-35-86».