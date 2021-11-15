890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, пал на снег (ВИДЕО) 3
Сегодня 16:34

Времени мало: изменились сроки подачи заявок на благоустройство дворовых территорий Петрозаводска

Новости. Общество
17:40, 24 Ноября 2021
фото: © shutterstock.com

Новости партнеров

Приём документов на участие в программе в 2023 году завершится 1 апреля 2022 года, сообщили в администрации Петрозаводска.

В соответствии с постановлением правительства Карелии изменились сроки подачи заявок на участие дворовых территорий в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»). Приём документов на 2023 год завершится 1 апреля 2022 года. Заявки, поданные в администрацию Петрозаводска после указанного срока, будут рассматриваться на участие в программе в 2024 году. Дизайн-проекты благоустройства дворов теперь будут утверждать до 1 августа. Сейчас соответствующие изменения вносят в муниципальные нормативные правовые акты.

Отметим, что с 2017 года в Петрозаводске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда») обновили уже 263 придомовых территории. В следующем году запланировано благоустройство ещё 35 дворов, асфальтирование проездов на нескольких объектах выполнено досрочно. Минимальный перечень работ также включает в себя установку новых скамеек, урн и освещения.

«Для преображения двора, прежде всего, нужна активность жильцов, — написал на своей странице Глава Петрозаводска Владимир Любарский. — Времени на проведение общедомовых собраний и формирование заявок не так много. А как показывает практика, участие в программе — это реальная возможность преобразить свой двор без софинансирования со стороны жильцов. Так что, стоит познакомиться с соседями, если вы еще не знакомы, объединиться и грамотно оформить заявку. Все необходимые консультации дадут специалисты управления жилищного хозяйства. Обратиться к ним можно по телефонам: 71-34-87, 71-35-86».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Полезный
2021-11-24 17:55:03
Для начала дворы от кастрюль и курятников зачистите. Даже если уберете гаражи, на их место сразу кастрюли пропишутся. Сильвер мог держать людишек в узде а этот нет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
17.11.2021, 09:51
Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 7
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»