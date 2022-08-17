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Временные отключения электроэнергии ожидаются в 11 районах Карелии

Новости. Общество
10:02, 27 Августа 2022
фото: © pixabay.com

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«Прионежская сетевая компания» предупреждает потребителей электроэнергии о возможных отключениях в связи с плановыми ремонтами ЛЭП и подстанций.

Как сообщили в ПСК, временные отключения электроэнергии с 29 августа по 4 сентября возможны:

 Калевальский национальный район:

- 29 августа с 10.00 до 18.00. Поселок Боровой: улица Железнодорожная (дом 11).

- 30 и 31 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Боровой: улица Железнодорожная (дома 18,16,16-А). Здания «Почты России», КНС.

- 1 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Боровой: улица Гористая (дома 18,16,16-А,14,14-А). 

Кемский муниципальный район:

- 29 августа с 11.00 до 12.00 и 2 сентября с 15.00 до 16.00. Поселок Кривой порог: улица Индустриальная. Здания средней школы, «Почты России», фильтровальной станции, водозабора, котельной.

- 30 августа и 1 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40,42,44-А,44,46,50), улицы Ленина (дома 42-83), Некрасова (дома 1-40).

- 31 августа и 2 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Свободы, Кирпичная, Труда. 

Кондопожский муниципальный район:

- 29 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Гирвас: улицы Советская (дома 22, 14), ул. Пионерская.

- 31 августа с 9.00 до 12.00 и 2 сентября с 10.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Петрозаводская (частично).

- 2 августа с 14.00 до 17.00. Город Кондопога: улица Максима Горького (дома 25-А, 23). 

Лоухский муниципальный район:

- 29 и 30 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица Школьная, (дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Здания «Ростелеком», «Сбербанк России», библиотека, МБОУ Сосновская СОШ, ГУП РК «КарелКоммунЭнерго».

- 31 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица Набережная.

- 2 сентября с 11.00 до 14.00. Поселок Энгозеро: улица Лесная. 

Медвежьегорский муниципальный район:

- 29 августа с 9.00 до 17.00. Деревни Евгора, Сельги, Погост, Венгигора, Ахвенламби, Сяргозеро, Юккогуба, Сондалы, Шалговаара. Поселки Паданы, Маслозеро, Шалговаара, Ахвенламби. Поселок Повенец: улицы Петрозаводская, Копейкина, Титова, Новая, Зеленая, Калинина, Ленина, Бульварная, Онежская Набережная, Октябрьская. Переулок Зеленый.

- 29 августа с 12.00 до 6.00. Остров Кижи: деревни Ерсенево, Оятивщена.

- 30 августа с 10.00 до 14.00. Остров Кижи: деревня Жарниково.

-30 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пиндуши (частично); железнодорожная станция Вичка.

- 31 августа с 13.00 до 16.00. Остров Кижи: деревня Васильево, музейный комплекс, здание ООО «Атлант».

- 31 августа с 20.00 до 22.00. Остров Кижи: музейный комплекс, здания МЧС и «Почты России».

- 1 сентября с 20.00 до 22.00. Остров Кижи: деревня Ямка, музейный комплекс. Здания пожарного депо, «МТС», МЧС, «Телеком». 

Муезерский муниципальный район:

- 29 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Ледмозеро: улица Октябрьская.

- 30 и 31 августа с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

- 30 и 31 августа с 9.30 до 13.30. Поселок Ледмозеро: улицы Строительная, Болотная, 50 лет ВЛКСМ. 

- 1 и 2 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Ледмозеро: улица Мира. 

Сегежский муниципальный район:

- 29 августа с 9.00 до 9.30 и с 19.00 до 19.30. 30, 31 августа, 1 и 2 сентября с 8.30 до 9.00 и с 19.00 до 19.30. Деревня Вожмогора.

- С 29 августа по 1 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Кяргозеро: улицы Школьная, Озерная, Лесная.

- 31 августа с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая, Речная, Заречная. Переулки Речной, Подгорный. Окрестности города Сегежа: СОТы «Осинка», «Сосенка», «ЛЭП», «Труд-700», «Василек», «Елочка», «Юхгуба», «Выгозерский».

- 1 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Лесная, Южная, Скалистая, Каменистая, Карельская, Зеленая, Водников, Набережная, Новая, Подхозная, Старая деревня, Новая деревня. 

Олонецкий национальный район:

- с 29 августа по 2 сентября с 9.30 до 15.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Школьная, Молодежная. Здания школы, котельной.

- С 29 по 31 августа с 9.30 до 15.00. Поселок Интерпоселок.

- 1 и 2 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 16-28), Лесная, Калинина (дома 8-18). 

Питкярантский муниципальный район:

- С 30 августа по 2 сентября с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: Улица Ленина (частично). 

Прионежский муниципальный район:

- 29 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-38, 182- 204), Советская (дома 1-65, 166-183). Переулок Ивинский.

- С 29 по 31 августа с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия». Местечко Елчезеро.

- С 29 по 31 августа с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: ПМУСП «Мемориал»: кладбище.

- 30 августа с 9.00 до 16.00. Деревня Педасельга: ООО «Орзенский Бор». Станция Деревянка.

- С 30 августа по 2 сентября с 9.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Привокзальная, Новинка, Мира, Заречная. Переулки Радужный, Садовый, Школьный. Здания хлебопекарни, детского сада № 19 "Солнышко", модульной котельной, ООО «ТД Северянка», МОУ СОШ № 5.

- 31 августа и 1 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Пяжиева Сельга. Окрестности поселка Пяжиева Сельга: СОТы "Искусство", "Бытовик", "Монтажник", местечко Нырки.

- С 31 августа по 4 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба. Деревня Шуйская Чупа.

- 2 сентября с 9.00 до 16.00. Местечки Урозеро, Сургуба. Деревни Намоево, Порожки. 

Пряжинский муниципальный район:

- С 29 по 31 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Чална (частично).

- 31 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Кузьминская, Зеленая.

- С 31 августа по 4 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок.Чална: улицы Заводская, Шоссейная, Шуйская, Новореченская. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский.

- 1 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Железнодорожная, Школьная, Новая, Лесная, Комсомольская.

- 2 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална (частично). Станция Падозеро. Местечко Падозеро: 33 км и 28 км.

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