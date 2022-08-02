Временные отключения горячей воды в Петрозаводске прекратятся после реконструкции ТЭЦ

Петрозаводская ТЭЦ завершает реконструкцию магистрального трубопровода, сообщили в администрации города.

Напомним, с 10.00 26 августа до 6:00 29 августа будет отключено горячее водоснабжение в Сулажгоре, Октябрьском, Первомайском, Центре, Железнодорожном, на Зареке, Голиковке и Кукковке. Причина очередного отключения — реконструкция магистрального трубопровода, которую проводит Петрозаводская ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта перед началом отопительного сезона.

Это объявление вызвало возмущение горожан.

«Плановые работы проводились летом в течении 3-х недель, на прошлой неделе и вот опять!», — пишут горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Но как отметил глава столицы Карелии Владимир Любарский, реконструкция магистрального трубопровода — важный этап подготовки к отопительному сезону.

«Здесь хочется отдельно отметить, на какие меры пошли специалисты ТЭЦ, чтобы тепло жителям было подано своевременно. Во-первых, для этих целей из Питера привезли 300-тонный кран (в Карелии таких нет). Мощная техника помогла существенно сократить сроки сварки магистрального трубопровода. Ну, а непосредственно сваркой одновременно занимаются 11 опытных специалистов, часть из которых — тоже приехали из Северной столицы», — написал на своей странице в соцсети Владимир Любарский.