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Жители восьми районов Петрозаводска останутся без горячей воды на следующей неделе

Новости. Общество
15:12, 16 Августа 2022
фото: © Сергей Словохотов

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ЕДДС города предупреждает об отключении горячего водоснабжения.

С 10.00 26 августа до 06.00 29 августа большая часть столицы Карелии останется без горячей воды. Планируется отключение горячего водоснабжения в таких районов, как Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Центр, Железнодорожный, Зарека, Голиковка, Кукковка. Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Причина отключения горячей воды — плановые работы на централизованных сетях, находящихся на обслуживании ПАО «ТГК-1».

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