Жители восьми районов Петрозаводска останутся без горячей воды на следующей неделе

ЕДДС города предупреждает об отключении горячего водоснабжения.

С 10.00 26 августа до 06.00 29 августа большая часть столицы Карелии останется без горячей воды. Планируется отключение горячего водоснабжения в таких районов, как Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Центр, Железнодорожный, Зарека, Голиковка, Кукковка. Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Причина отключения горячей воды — плановые работы на централизованных сетях, находящихся на обслуживании ПАО «ТГК-1».