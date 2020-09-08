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"Все, что может делать больной коронавирусом в такой ситуации, – бороться с симптомами"

Новости. Общество
12:27, 09 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук рассказала, как переболела COVID-19 и как ее лечили.

"Очень удивило, что врач ни слушать мое дыхание не стала, ни осматривать меня. Даже в горло мое больное не заглянула. Объяснила это тем, что "все равно ничего не слышно и не видно", и что лучше мне сделать компьютерную томографию легких. А потом оставила на столе бесплатные гриппферон – капать в нос, и арбидол – противовирусное. И сказала этим лечиться. А боль в горле снимать обычными средствами, из которых я сама выбрала мирамистин», - рассказала о своей болезни и лечении главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук.

"Признаюсь честно, гриппферон я капала, а вот арбидол пить не стала. Все мои знакомые врачи, среди которых есть терапевты, работающие с COVID-19, в один голос сказали, что обычные противовирусные, типа арбидола, от коронавируса не помогают. От слова совсем. И что его раздают ковидным больным только потому, что лекарство попало в список федерального Миздрава, хотя совершенно бесполезно. Как позднее я прочитала в российских СМИ, это не помешало потратить на закупку арбидола для учреждений здравоохранения по всей стране 270 миллионов рублей.

Так что главное мое открытие такое: от коронавируса, который проходит в легкой форме, лекарств нет. Все, что может делать больной в такой ситуации – бороться с симптомами и усиливать сопротивляемость организма. Орошать горло, чтобы снять боль, повышать иммунитет иммуностимулирующими средствами, если есть насморк – капли закапывать, при температуре выше 38 градусов – пить жаропонижающее.

Как мне пояснили врачи, при тяжелых формах, когда коронавирус поражает легкие, дают антибиотики. Но это не мой случай, тем более, что у этих лекарств множество побочных эффектов. Как я поняла, сильные и небезопасные антибиотики при возникшей от коронавируса пневмонии – это единственный шанс победить COVID-19".

Историю заражения, болезни и выздоровления читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2020-09-09 13:01:49
Здоровья, Наталья, мой любимый редактор! :)
Гость
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