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«Всё для фронта! Всё для Победы!»: глава Петрозаводска отдал суточный заработок бойцам Донбасса

Новости. Общество
08:20, 24 Сентября 2022
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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Владимир Любарский призвал петрозаводчан последовать его примеру и помочь участникам спецоперации на Украине.

Глава столицы Карелии признался на своей странице в соцсети, что уже несколько лет ежемесячно перечисляет суточный заработок в Фонд имени Арины Тубис. Но сегодня, по его мнению, настал момент, когда любой из нас может внести вклад в помощь бойцам на Донбассе.

«Специально для этого благотворительный фонд «Живой город» организовал специальный счет. Написал заявление в бухгалтерию – еще один суточный заработок пойдет на поддержку тех, кто рискует своими жизнями ради нас с вами... Наверняка найдутся злопыхатели с вопросами: «А на что это вы деньги собираете? Неужели Министерство обороны не в состоянии обеспечить боеприпасами и обмундированием?» Отвечу - не на автоматы и бронетранспортеры собираем: они есть. Собираем деньги для дополнительной экипировки, для дополнительной помощи. Мы все видим, например, что сегодня в боевых действиях активно используются те же квадрокоптеры – даже «мавики», которые еще вчера были всего лишь мирной игрушкой... Так что злопыхатели пусть пыхтят, а мы будем помогать», - пишет сэр города.

Глава Петрозаводска напомнил известный многим плакат «Всё для фронта! Всё для Победы!», который более 70 лет назад мобилизовал советских граждан на помощь бойцам Красной Армии.

«Понимаю, что сейчас ситуация иная, но атмосферу всеобщей вовлеченности, важности единства плакат передает точно, - отметил Владимир Любарский. - Знаю, что не всем по силам перечислять суточный заработок, но даже 100 рублей повлияют на успех нашего общего дела. Призываю петрозаводчан присоединиться».

Ранее мэр Петрозаводска отреагировал на мобилизацию размышлениями о поведении уехавших из России.

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