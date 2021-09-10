«Все котельные растоплены»: Глава Минстроя Карелии рассказал о подключении к теплу жилого фонда в республике

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов рассказал о ходе подключения к теплу.

По словам Россыпнова, все котельные растоплены, теплоноситель подаётся в систему в города Костомукша, Беломорском, Калевальском, Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Суоярвском, Муезерском, Медвежьегорском, Лоухском, Пудожском районах.

«Если батареи в квартирах холодные, рекомендуем обратиться в обслуживающую Ваш дом организацию для проверки открытия задвижек и регулировки внутридомовой системы отопления, а также устранения воздуха из системы», - объяснил министр.

- Продолжаются работы по реконструкции котельной № 7 в г. Кеми (запуск запланирован на 15.09.2021). Остальные котельные Кемского района растоплены.

- В Сегежском районе все котельные растоплены. По Сегеже теплоноситель подаётся от источников в тепловую сеть, отсутствие тепла в отдельных домах связано с возникновением повреждений на сетях и наладке внутридомовых систем управляющими организациями.

- В Петрозаводске на текущей момент (вторник, 14 сентября) аварий на тепловых сетях нет. Теплоноситель во всех районах города подан в сеть, обслуживающими организациями в настоящий момент ведется работа по открытию задвижек, регулированию внутридомовых систем, а также устранению воздуха из системы.

- В Прионежском районе все котельные растоплены. В связи с поступающими жалобами на некачественную услугу теплоснабжения в домах поселка Ладва 15 сентября ПАО «ТГК-1» будет проведено обследование для выявления причины. Повреждение на тепловых сетях ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» в районе дома №5 по ул. Комсомольской в Ладве устранено 14 сентября, ведутся работы по подключению дома.

- В Пряжинском районе все котельные растоплены, не введенной в работу остается электрокотельная поселка Ведлозеро (Рожнаволок), в связи с неготовностью к приему теплоносителя всех потребителей по ул. Промышленная (индивидуальные дома).

- В Сортавальском районе все котельные растоплены и подают теплоноситель в сеть необходимых параметров, за исключением мазутной котельной г. Сортавала по ул. 40 лет ВЛКСМ, по которой в связи с длительным процессом подготовки (разогрев мазута) нагрев теплоносителя для потребителей до рабочих параметров ожидался к вечеру вторника, 14 сентября.