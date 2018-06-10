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Новости. Общество
14:30, 10 Июня 2018

"Все, кто может, и так стараются уехать из этого городка"

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Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники в Карелии обрекают на вымирание Питкяранту.

"До 16 лет я жил в маленьком карельском городке Питкяранта. Не могу сказать, что у меня ностальгия. Ведь, родина - это, прежде всего, люди. Никакая "карельская природа" не заменит родных и любимых. Если не с кем гулять "меж родных берёзок", то на фига эти березки нужны? А в Питкяранте скоро будет вообще не кому гулять. Все, кто может, и так стараются уехать из этого городка. Или хотя бы отправить детей. А теперь, когда в Питкяранте закроют родильное отделение, какая молодая семья захочет строить там будущее? Уже несколько лет в Питкяранте, под видом оптимизации уничтожают районную больницу, в которой, кстати, всю жизнь проработал мой отец. И вот, очередь дошла до родильного отделения. Доктора уведомили пациенток, что с первого июля врачей сокращают. Рожать теперь надо ехать в новый перинатальный центр за 200 км в Петрозаводск. А потом с младенцем - обратно. А, если срочно, то за 60 км в Сортавала - город, где районная больница работает. Пока. Нет слов",- написал Олег Липовецкий.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-10 15:01:10
Уезжать должны все, кто может. Пусть правят безлюдными пространствами.
Valentina Vonti
2018-06-10 14:35:54
Чем меньше народу ,управлять легче и не будет проблем.
Гость
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