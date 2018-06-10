Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники в Карелии обрекают на вымирание Питкяранту.

"До 16 лет я жил в маленьком карельском городке Питкяранта. Не могу сказать, что у меня ностальгия. Ведь, родина - это, прежде всего, люди. Никакая "карельская природа" не заменит родных и любимых. Если не с кем гулять "меж родных берёзок", то на фига эти березки нужны? А в Питкяранте скоро будет вообще не кому гулять. Все, кто может, и так стараются уехать из этого городка. Или хотя бы отправить детей. А теперь, когда в Питкяранте закроют родильное отделение, какая молодая семья захочет строить там будущее? Уже несколько лет в Питкяранте, под видом оптимизации уничтожают районную больницу, в которой, кстати, всю жизнь проработал мой отец. И вот, очередь дошла до родильного отделения. Доктора уведомили пациенток, что с первого июля врачей сокращают. Рожать теперь надо ехать в новый перинатальный центр за 200 км в Петрозаводск. А потом с младенцем - обратно. А, если срочно, то за 60 км в Сортавала - город, где районная больница работает. Пока. Нет слов",- написал Олег Липовецкий.

Подробнее читайте далее.