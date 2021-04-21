Все перекопанные участки в Петрозаводске необходимо зарыть до 15 июня, предупредили в мэрии

Специалисты администрации назвали суммы штрафов, которые последуют, если организации не восстановят разрытия, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты комитета ЖКХ проверяют качество восстановления благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ. Текущий контроль касается, в первую очередь, объектов, на которые заканчивается действие гарантийных обязательств. По фактам выявления замечаний составляются акты и направляются в организации с целью исправления недостатков.

Администрация напоминает о необходимости сдачи восстановления благоустройства после земляных работ, проведённых прошедшей зимой, до 15 июня 2021 года. В противном случае будет инициирована претензионно-исковая работа. При некачественном благоустройстве будут направлены претензии в адрес заявителей для устранения недочетов.

Восстановление ненадлежащего качества к приемке не допускается.

В мэрии отметили, что администрация выдаёт ордера на земляные работы в зимний период только на техническое присоединение к сетям и при возникновении аварийных ситуаций.

За невосстановление благоустройства и его элементов на общественной территории после проведения земляных работ предусмотрена административная ответственность. За впервые совершенное правонарушение установлены штрафы: для граждан – в размере от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 250 тыс. рублей. За повторное правонарушение: от трех до пяти тысяч рублей, от 30 до 50 тыс. рублей, от 250 до 500 тыс. рублей соответственно. Штрафы предусмотрены законом «Об административных правонарушениях».

По вопросам производства земляных работ на территории Петрозаводского городского округа необходимо обращаться в управление городского хозяйства администрации по телефону: 71-34-91.