Всех призывников в Карелии проверят на коронавирус

Работа призывных комиссий в Карелии начнется с 6 мая, сообщили в правительстве Карелии.

Весенний призыв граждан на военную службу проводится с 1 апреля по 15 июля. Призывная кампания пройдет с учетом эпидемиологической ситуацией, сложившейся с возникновением и распространением коронавирусной инфекции.

В связи с введением на территории Карелии ограничительных мер в военных комиссариатах ограничен прием граждан. Сотрудниками военных комиссариатов проводится изучение граждан, подлежащих призыву, удаленно. Сами призывники в военные комиссариаты не вызываются. Беседы с ними проводятся по телефону. В таких беседах призывники информируются о переносе сроков явки в военные комиссариаты.

Работа призывных комиссий в республике начнется с 6 мая.

Каждого новобранца на путь следования от военного комиссариата до сборного пункта и от сборного пункта к месту прохождения военной службы обеспечат медицинскими масками и дезинфицирующим средством для обработки рук.

Если у призывника будет выявлена повышенная температура, он будет изолирован и направлен в медицинское учреждение.

Для исключения проникновения и распространения коронавирусной инфекции в войсках из числа молодого пополнения в военных комиссариатах, на сборном пункте Карелии организуется забор анализов на COVID-19. Призывать будут только лиц с отрицательными результатами теста. По прибытии в воинскую часть новобранцы будут находиться в обязательной двухнедельной изоляции от остальных военнослужащих.

Отправка граждан, призванных на военную службу, со сборного пункта в Карелии к месту прохождения военной службы запланирована с 20 мая.