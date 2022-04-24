Всех зрителей на мероприятия 9 мая в Петрозаводске будут пропускать через рамки металлодетекторов

Территории праздничных мероприятий, которые пройдут 9 мая в Петрозаводска, будут огорожены, на всех входах установят рамки металлодетекторов.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации заместитель главы города Наталья Кармазина.

«Мы обращаемся к петрозаводчанам, гостям города и просим с пониманием отнестись к тому, что в целях безопасности граждан во время проведения мероприятий на территорию праздника вход будет осуществляться только через маталлорамки. Просим рассчитывать время для участия в программе», — сказала Кармазина.

Она также отметила, что в течение дня будет перекрыто движение транспорта на улицах, примыкающих к территории, где пройдут праздничные мероприятия. В том числе, будут закрыты въезды во дворы на проспекте Карлам Маркса, который на весь день превратится в пешеходную зону.

«9 мая уже с пяти часов утра будут устанавливаться ограждения, большегрузы, знаки», — добавила заместитель мэра города.