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Все, кому положены социальные льготы и выплаты, будут получать онлайн-уведомления

Новости. Общество
16:33, 01 Декабря 2020
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В России с 1 декабря вступает в силу закон, согласно которому граждане будут получать уведомления о положенных им льготах, пособиях и выплатах в личном кабинете на портале госуслуг.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

"Россияне будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг. Закон об этом вступает в силу 1 декабря", - говорится в материале издания.

Например, гражданам с их согласия будут приходить уведомления о положенных выплатах на детей. Пенсионеры, безработные и другие категории граждан также смогут получать уведомления о мерах социальной поддержки.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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