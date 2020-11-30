Все, кому положены социальные льготы и выплаты, будут получать онлайн-уведомления

В России с 1 декабря вступает в силу закон, согласно которому граждане будут получать уведомления о положенных им льготах, пособиях и выплатах в личном кабинете на портале госуслуг.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

"Россияне будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг. Закон об этом вступает в силу 1 декабря", - говорится в материале издания. Например, гражданам с их согласия будут приходить уведомления о положенных выплатах на детей. Пенсионеры, безработные и другие категории граждан также смогут получать уведомления о мерах социальной поддержки. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".