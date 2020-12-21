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Всероссийская акция "#НовогодниеОкна" стартовала и продлится до 30 декабря

Новости. Общество
12:07, 22 Декабря 2020
фото: © Правительство Карелии
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Организаторы приглашают украсить окна и поучаствовать в конкурсе. Карелия уже присоединилась к челленджу.

В России стартовала акция "#НовогодниеОкна". Она проводится в формате онлайн-флешмоба, участники которого празднично оформляют окна квартир, домов, офисов и организаций.

Использовать при этом можно рисунки, картинки, надписи, новогодние украшения: мишуру, гирлянду, елочные игрушки. Украшенные окна предлагается сфотографировать изнутри и снаружи и выложить снимки в социальных сетях, дополнив хештегом #Новогодниеокна и описанием семейных традиций, воспоминаниями из детства.

В Карелии к акции уже присоединились учреждения культуры и социальной защиты. Преобразились Дом Кантеле в Петрозаводске, центры помощи детям в Олонце и Пудоже, Ладвинский детский дом-интернат. Акцию также поддержали образовательные организации из разных районов республики.

"Давайте со всей страной поучаствуем в онлайн-флешмобе и подарим друг другу новогоднее настроение", - главный посыл челленджа.

Работы принимаются до 23.59 30 декабря. 100 победителей, которых определит жюри, получат оригинальные стикеры ВК, а еще два человека – главные призы.

Акция проходит в рамках Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена"  при поддержке детско-юношеской организации "Российское движение школьников" ("РДШ") и Федерального агентства по делам молодежи. 

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