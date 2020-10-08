Всероссийская конференция по сохранению малых исторических городов проходит в Сортавале

Карелия стала площадкой для обсуждения вопросов сохранения и возрождения малых исторических городов и сельских поселений, сообщили в правительстве региона.

Всероссийская конференция открылась сегодня, 9 октября, в Сортавале – одном из старинных городов республики, уникальных по своей архитектуре, где почти каждое здание представляет собой историко-культурную ценность.



Представители власти, органов охраны памятников, музеев, научно- исследовательских институтов, различных общественных организаций, образовательных учреждений, бизнеса обсудят на конференции проблемы и перспективы сохранения исторического облика в условиях современного города, вопросы развития исторической городской среды, проекты благоустройства таких территорий. Участники из 36 регионов страны и Республики Беларусь обменяются положительным опытом в области возрождения малых исторических городов и сельских поселений.



По традиции конференция проводится в одном из древних, исторически значимых городов России. Как отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков, приветствуя участников, Сортавала – именно такое место, это город, который выделяется среди других городов Карелии исключительной сохранностью архитектурной среды. Республика и в целом является хранительницей богатейшего потенциала культурного наследия.





– Сегодня важно сохранять исторические города и поселения, сохранять сам дух, максимальное количество площадей, которые бы передавали исторический формат. Последние три года мы плотно занимаемся этими вопросами в Сортавале и видим проблемы, которые необходимо решить. Прежде всего, это проблема качественного профессионального экспертного изучения исторического наследия, определения исторических границ городов и поселений, формирование соответствующих рекомендаций. Важно не просто отреставрировать объект среди современных строений, необходимо понять, какой будет его жизнь, как оно будет использоваться. Главная цель этой работы – восстанавливать, возрождать, сохранять историческое пространство с учётом того, что оно должно жить новой современной жизнью долгие десятилетия, – подчеркнул Артур Парфенчиков.



Одна из значимых задач конференции – выработка предложений по вопросам сохранения малых исторических городов. По словам начальника Управления по охране объектов культурного наследия республики Юлии Алиповой, в настоящее время в федеральном законодательстве существуют многочисленные разночтения. Нет и единого координирующего эту работу органа власти.



– Далеко не всегда ресурсов регионов хватает, чтобы решить те или иные проблемы. Республика подготовила ряд предложений по внесению изменений в законодательство, и мы надеемся, что совместно выработаем не просто резолюцию, а сформируем конкретные инициативы, – сказала Юлия Алипова.



Впервые в рамках конференции состоится заседание Парламентской ассоциации Северо-Запада России, на котором будут сформированы и рассмотрены предложения по внесению изменений в действующее законодательство, касающихся правовых оснований для принятия решений по сохранению исторического наследия и развитию территорий муниципальных образований, в границах которых находятся исторические поселения.





– Тема конференции актуальна для всех субъектов Северо-Запада. У нас достаточно большое количество исторических поселений, и их комплексное развитие является приоритетом, – отметил председатель постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада по культурной политике и туризму Виктор Остренко.



Всероссийские конференции по данной теме проводятся Российской ассоциацией реставраторов совместно с Минкультуры России с 2009 года. Первая прошла в Старой Ладоге. Форумы помогли добиться важных результатов в правовом регулировании вопроса сохранения малых исторических городов.



Для обеспечения безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции все участники конференции сделали тест на Covid, мероприятие проводится с учётом необходимых санитарных требований.