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«Вся переломана»: пьяный водитель самосвала сбил девушку на тротуаре в Петрозаводске

Новости. Происшествия
13:01, 06 Января 2023
фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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В канун Нового года пьяный водитель большегруза покалечил в ДТП 35-летнюю девушку, которая шла по тротуару на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

В Петрозаводске 30 ноября в 16.35, за день до Нового года, произошло ДТП, в котором пострадала 35-летняя девушка.

Сообщение о происшествии появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» одной строкой: «Комсомольский. Сбита девушка. Вся переломана». Также было фото с места происшествия.

В комментарии очевидец рассказал страшную историю наезда, как сбитая девушка лежала лицом вниз на снегу и хрипела, он боялся трогать ее, чтобы не причинить еще большую боль и вред.
«Приблизился к задней части грузовика, увидел девушку в сугробе, она лежала лицом вниз. Подойдя, услышал хриплое дыхание, зная, что нельзя прикасаться к пострадавшему, начал откапывать вокруг сугробы голыми руками, отодвигая ледяные глыбы ногами. Я был не один, они начали вызывать «скорую», объяснять адрес. Скорая приехала через 3 минуты, действовали оперативно», - написал очевидец.

Как рассказали «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, в тот предновогодний день 39-летний водитель сел за руль самосвала Dongfeng в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил 35-летнюю девушку.
В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По информации Минздрава Карелии, на сегодняшний день пострадавшая переведена из палаты ИТАР в отделение травматологии БСМП.
«Сейчас состояние стабильное, получает лечение в отделении», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, проводится расследование.
«В отношении водителя составлен материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в ГИБДД.

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