«Всю горечь утраты не уместить в словах»: житель города бумажников Карелии погиб в зоне СВО

Кондопожанин Юрий Владимирович Эйхорст погиб в ходе спецоперации.

Об этом сообщил главы администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

«Сегодня пришло очередное тяжелое известие. В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк — Юрий Владимирович Эйхорст», — написал Зацепин.

Глава района принес соболезнования родным и близким погибшего.

«Всю горечь утраты не уместить в словах. Скорбим вместе с вами», — сказал глава Кондопожского района.