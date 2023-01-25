«Всю горечь утраты не уместить в словах»: житель города бумажников Карелии погиб в зоне СВО

Кондопожанин Юрий Владимирович Эйхорст погиб в ходе спецоперации.
Об этом сообщил главы администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.
«Сегодня пришло очередное тяжелое известие. В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк — Юрий Владимирович Эйхорст», — написал Зацепин.
Глава района принес соболезнования родным и близким погибшего.
«Всю горечь утраты не уместить в словах. Скорбим вместе с вами», — сказал глава Кондопожского района.
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