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Вслед за улицей Защитников Донбасса в Петрозаводске могут открыть тематический музей

Новости. Общество
07:15, 13 Мая 2022
фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский анонсировал создание экспозиции, посвященной военнослужащим из Карелии, погибшим на Украине, которая может стать музеем.

Об этом он написал на своей странице в соцсети после торжественной церемонии открытия таблички с названием улицы Защитников Донбасса.

«На открытии таблички было немного людей, но главное, что событие посетили те, для кого это особенно важно — родственники рядового Дмитрия Ижековского и старшего матроса Тимофея Петухова. Это наши земляки, которые погибли в ходе специальной военной операции в помощь ЛНР и ДНР», — рассказал Любарский.

По его словам, в школе № 55, которая находится по соседству с новой улицей, будет открыта экспозиция, посвящённая военнослужащим погибшим на Украине. Мэр не исключает, что, возможно, в будущем экспозиция вырастет до музея.

«Сегодня один человек меня спросил: „А своевременно ли создавать музей? А надо ли сейчас?“. Думаю, именно сейчас и надо. Повторюсь — солдаты, отдавшие свою жизнь, нуждаются в первую очередь, как и мы все, в памяти», — добавил глава города.

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