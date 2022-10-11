Вспыльчивая жительница Карелии сломала челюсть соседу одним ударом ноги

В Кондопоге 25-летняя местная жительница сломала челюсть гостю ударом ноги и стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 6 февраля в квартиру 25-летней женщины к ее сожителю пришел сосед по подъезду. Между хозяйкой и гостем вспыхнула ссора. Злоумышленница ударила сидящего на стуле мужчину ногой в лицо.



Кондопожанка в этот момент была обута в зимнюю обувь, медики, кроме всего прочего, диагностировали у потерпевшего двусторонний перелом челюсти, который квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд. Обвиняемой грозит до трех лет колонии.