Встреча двух приятелей в Петрозаводске закончилась тяжелыми травмами и "уголовкой"

Петрозаводчанин обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в МВД Карелии.

В декабре 2020 года в полицию Петрозаводска поступила информация о 28-летнем мужчине, находившемся одной из больниц города в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у жителя карельской столицы черепно-мозговую травму.

В ходе дальнейших разбирательств сотрудники уголовного розыска выяснили, что к происшествию причастен давний друг потерпевшего – 30-летний местный житель.

Установлено, что оба приятеля были приглашены в гости к общему знакомому. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, молодые люди повздорили. Выяснять отношения они вышли на улицу, где, по версии следствия, подозреваемый нанёс своему сопернику множественные удары. В последующем вред здоровью, причинённый участнику конфликта, был квалифицирован как тяжкий.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело, максимальный срок по статье предусматривает 8 лет лишения свободы. Пострадавший до сих пор находится под наблюдением медиков.