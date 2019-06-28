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Новости. Общество
20:40, 28 Июня 2019
фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

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В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.

Соответствующий документ Владимир Путин подписал 17 июня.

Так, с 28 июня ужесточается наказание, если дорожно-транспортное происшествие привело к причинению тяжкого вреда здоровью – от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок составлял четыре года), пишет издание "РИА Новости".
 
В том случае, если в результате аварии погиб человек, виновному водителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы (было – от двух до семи лет).

Если ДТП повлекло гибель двух или более человек – от восьми до 15 лет (ранее – от четырех до девяти лет).

Кроме того, ужесточилось наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Соответствующие изменения вносятся в статью 263 УК РФ.

Также к категории тяжких преступлений добавляются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что закон давно был необходим, однако без профилактических мер проблему пьяниц за рулем он не решит.

Эксперт подчеркнул, что необходимо увеличить число сотрудников ГИБДД на улицах и проводить регулярные профилактические рейды.

В свою очередь, адвокат Дарья Евменина также поддержала ужесточение наказания за "пьяные" аварии со смертельным исходом.

 
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