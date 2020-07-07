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Вступительные экзамены в ПетрГУ пройдут дистанционно

Новости. Общество
11:52, 08 Июля 2020
фото: ©ПетрГУ
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Опубликован порядок проведения вступительных испытаний в госуниверситет Петрозаводска.

Вступительные экзамены, проводимые Петрозаводским государственным университетом для поступающих на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, пройдут с 13 по 24 июня дистанционно в форме тестирования или собеседования, сообщили в ПетрГУ.

Такие испытания ждут тех абитуриентов, кто претендует на бюджетное или платное, или платное заочное место, не регистрировался для сдачи ЕГЭ, имеет диплом среднего профессионального образования, высшего образования, инвалидность, и кому нужно сдать общеобразовательные предметы для поступления.

Экзамены пройдут с помощью технологических платформ университета (система телеконференцсвязи, системы управления обучением и т.д.), а также иных систем организации телеконференцсвязи (ZOOM и др.).

Результаты вступительных испытаний будут объявлены на официальном сайте университета.

Напомним, ПетрГУ перешел на дистанционное обучение в марте этого года из-за пандемии коронавируса.

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