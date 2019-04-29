ВТБ назвал условия снижения процентов по ипотеке

Банк ВТБ снизил процентную ставку по ипотеке c государственной поддержкой для семей, у которых родился второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, с 29 апреля ставка снижена до 5%

"С 29 апреля ВТБ улучшает условия по программе "Ипотека с господдержкой" для семей с детьми. Базовая ставка по ней на весь срок кредита теперь составляет 5% годовых", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ставка будет действовать при условии личного и имущественного страхования.

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