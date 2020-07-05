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Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Новости. Общество
19:40, 05 Июля 2020
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Экс-глава Всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил об опасности второй волны коронавируса из-за ОРВИ.

Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава Всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

"Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема", — цитируют РИА Новости врача.

По мнению профессора, именно к ноябрю, когда на прогнозируемую волну эпидемии наложится сезонная вспышка ОРВИ, должна быть полностью мобилизована система здравоохранения. Осенняя волна заболеваемости, по всем расчетам, будет более значительной, чем летний рост заражений, связанный с отменой карантинных ограничений, уверен он.

В настоящее время, по мнению Эйдельмана, наблюдается распространение второй волны коронавируса по всему миру, предсказанное еще этой весной.

"Однозначно количество зараженных в мире растет. Есть страны, в которых этот рост маленький, как в Италии, как в Германии. Есть страны, где рост очень значительный, например, в Индии. Несколько очагов заражения в последнее время возникло снова в Китае. Так что в целом мы знаем, что количество обнаруженных больных превысило 11 миллионов во всем мире, и если мы не будем экстраполировать данные, которые были получены в некоторых исследованиях, в том числе в Нью-Йорке (США) и в других странах, то количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных", — считает Эйдельман.

Напомним, в России за сутки зафиксировано 6736 больных COVID-19. Всего за время пандемии в стране коронавирус выявили у 681251 человека, из них 10161 умер, вылечились 450750 пациентов.

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