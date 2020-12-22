Второй компьютерный томограф появился в районной больнице Карелии

В Сортавальской ЦРБ запустили в работу новый компьютерный томограф, сообщил главврач больницы Александр Романов.

По словам руководителя Сортавальской центральной больницы, новый томограф установили в помещении, где еще в октябре находилось стерилизационное отделение. За два с лишним месяца удалось сделать ремонт, который обошелся в 6 млн рублей. Здесь выполнили пуско-наладочные работы и провели все необходимые лицензионные мероприятия по введению в эксплуатацию нового КТ, установили пандус ко входу в помещение томографа.

"Учитывая эпидемиологическую обстановку осенью этого года, мы совместно с Минздравом Карелии приняли решение о том, что Сортавальская центральная районная больница будет обладать двумя аппаратами СКТ: оставлять регион Северного Приладожья без компьютерного томографа на несколько месяцев было нельзя. За период с начала октября по конец декабря мы выполнили более 1500 томограмм легких", - пишет на своей странице в соцсети главврач Сортавальской ЦРБ Александр Романов.

Как отметил Романов, старый томограф, благодаря оборудованной системе шлюзов, продолжит использоваться для пациентов с коронавирусной инфекцией. Новый аппарат будет работать для пациентов с сердечно-сосудистой патологией и с подозрением на онкологию.

"Также хочу отметить, что все исследования для онкобольных будут выполняться с контрастным усилением - ведь новый томограф позволяет визуализировать опухоли на самом раннем этапе и выделить их в общей картинке другим цветом", - сообщил главный врач.

Ранее спиральный компьютерный томограф установили в Питкярантской ЦРБ.