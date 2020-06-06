Введенные из-за коронавируса ограничения получили правовую оценку Минюста

Министерство юстиции провело правовую оценку ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в регионах России, в том числе, в Карелии.

Вывод министерства заключается в том, что все запреты отвечают конституционным целям по охране жизни граждан и приняты в пределах компетенции органов власти.

Минюст ссылается на положение Конвенции о защите прав человека, которое предписывает для сохранения жизни людей поступать наиболее эффективным образом. То, что ограничения вводились именно для защиты здоровья, доказывается их временным характером и постепенным ослаблением.

Ранее Верховный суд Карелии принял к рассмотрению иск с требованием признать незаконным действия главы Карелии Артура Парфенчикова, ограничившего передвижения граждан в период распространения коронавируса.

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