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Введенные из-за коронавируса ограничения получили правовую оценку Минюста

Новости. Общество
17:21, 06 Июня 2020
фото: pixabay
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Министерство юстиции провело правовую оценку ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в регионах России, в том числе, в Карелии.

Вывод министерства заключается в том, что все запреты отвечают конституционным целям по охране жизни граждан и приняты в пределах компетенции органов власти.

Минюст ссылается на положение Конвенции о защите прав человека, которое предписывает для сохранения жизни людей поступать наиболее эффективным образом. То, что ограничения вводились именно для защиты здоровья, доказывается их временным характером и постепенным ослаблением. 

Ранее Верховный суд Карелии принял к рассмотрению иск с требованием признать незаконным действия главы Карелии Артура Парфенчикова, ограничившего передвижения граждан в период распространения коронавируса.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2020-06-06 18:13:56
Если юристы ссылаются на что то, то ОБЯЗАНЫ опубликовать ИСТОЧНИКИ! А так ВРАНЬЕ!
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