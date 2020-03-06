Вводятся ограничения движения на мостах в Карелии

На автодороге А-215 "подъезд к г. Петрозаводск" вводятся ограничения движения на мостах по предельно допустимой обшей массе, сообщили а ФКУ Упрдор "Кола".

Ограничения вводятся по результатам диагностики для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности мостовых сооружений.

Автодорога А-215 "Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводск":

- р. Другая – до 25 т;

- р. Шелкозерка – до 30 т;

- р. Шокша – до 26 т и скорость 40км/ч;

- р. Горная (Прионежский район) – до 30 т;

- р. Большая Уя (Прионежский район) – до 30 т.



Действовать ограничения начнут с момента установки перед мостами запрещающих знаков 3.11 и 3.24.



Напомним, знаки ограничения скорости пропали с Лесного проспекта в Петрозаводске, а ямы остались.