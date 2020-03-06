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Вводятся ограничения движения на мостах в Карелии

Новости. Общество
13:42, 07 Марта 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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На автодороге А-215 "подъезд к г. Петрозаводск" вводятся ограничения движения на мостах по предельно допустимой обшей массе, сообщили а ФКУ Упрдор "Кола".

Ограничения вводятся по результатам диагностики для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности мостовых сооружений. 

Автодорога А-215 "Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводск": 

- р. Другая  – до 25 т;
- р. Шелкозерка  – до 30 т;
- р. Шокша – до 26 т и скорость 40км/ч;
- р. Горная (Прионежский район) – до 30 т;
- р. Большая Уя (Прионежский район) – до 30 т.

Действовать ограничения начнут с момента установки перед мостами запрещающих знаков 3.11 и 3.24.

Напомним, знаки ограничения скорости пропали с Лесного проспекта в Петрозаводске, а ямы остались.

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