Вы будете ходить на работу во время нерабочей недели из-за коронавируса? (ОПРОС)

Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России заявил о введении в стране нерабочей недели.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта заявил, что следующая неделя должна быть объявлена нерабочей из-за пандемии.
Предполагается, что зарплаты сотрудников должны быть сохранены.
Нерабочая неделя продлится с 28 марта по 5 апреля.
"Самое безопасное сейчас – побыть дома", - заявил президент.
Интересуемся у наших читателей: Вы будете ходить на работу во время нерабочей недели из-за коронавируса?
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