Вы будете ходить на работу во время нерабочей недели из-за коронавируса? (ОПРОС)

Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России заявил о введении в стране нерабочей недели.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта заявил, что следующая неделя должна быть объявлена нерабочей из-за пандемии.

Предполагается, что зарплаты сотрудников должны быть сохранены.

Нерабочая неделя продлится с 28 марта по 5 апреля.

"Самое безопасное сейчас – побыть дома", - заявил президент.

Интересуемся у наших читателей: Вы будете ходить на работу во время нерабочей недели из-за коронавируса?

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