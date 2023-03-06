«Вы восхищаете красотой и мудростью»: ректор Петрозаводского госуниверситета поздравил женщин с 8 марта

Руководитель ПетрГУ Анатолий Воронин поздравил студенток и сотрудниц вуза с Международным женским днем.

Ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин принес поздравления женщинам в день 8 марта.



«От имени всех мужчин коллектива Петрозаводского государственного университета и от себя лично сердечно поздравляю преподавателей, сотрудниц, студенток, аспиранток, а также ветеранов ПетрГУ с первым весенним праздником – Международным женским днем! - написал ректор.

Огромен ваш вклад в деятельность университета. Вы восхищаете красотой, мудростью, умением на отлично исполнять профессиональные обязанности.



Сегодня вы успешно руководите институтами и административными подразделениями, возглавляете кафедры и научно-исследовательские центры, на ваши плечи ложится большая образовательная нагрузка. От всей души благодарю вас за вклад в развитие Петрозаводского государственного университета, за высокие достижения в научной и педагогической деятельности, учебе, творчестве, спорте.



Мы гордимся вашими успехами и победами! Спасибо за ваш созидательный труд и искреннюю любовь к родному вузу, которые являются важным условием его процветания».



Напомним, ранее всех женщин с их праздником поздравили власти карельской столицы.