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Новости. Происшествия
08:44, 02 Марта 2018

Выбежавшего на дорогу пешехода сбили на Ключевой

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В Петрозаводске водитель иномарки сбил мужчину.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы столицы Карелии, 1 марта в 19.20 на ул.Ключевая у дома №20 водитель китайского автомобиля Chery сбил 44-летнего мужчину, выбежавшего на проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

Пешеход госпитализирован в БСМП.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-03-02 12:16:41
Бедный дед.
йошкин кот
2018-03-02 09:16:01
а мужчина - на китаец? это же важная деталь для новости! может, увидел "родной" автомобиль и побежал от избытка чувств навстерчу ...
rooty
2018-03-02 09:04:02
А знак "Дети" на картинке к чему?
Гость
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