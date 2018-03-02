Выбежавшего на дорогу пешехода сбили на Ключевой

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В Петрозаводске водитель иномарки сбил мужчину.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы столицы Карелии, 1 марта в 19.20 на ул.Ключевая у дома №20 водитель китайского автомобиля Chery сбил 44-летнего мужчину, выбежавшего на проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.
Пешеход госпитализирован в БСМП.
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