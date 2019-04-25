Выбираем офис на Выборгской

При поиске деловых партнеров одним из важных моментов выступает территориальное расположение их офисов относительно вашего.

Транспортная доступность станет дополнительным аргументом "за".

В районе метро "Выборгская" располагаются промышленные предприятия: Механический завод, Трамвайно-механический завод, "Грузовозофф", ЛОМО и другие, поэтому поиск потенциальных партнеров значительно упрощается. Плюсом является наличие развитой социальной инфраструктуры, культурных объектов в этом районе. Поэтому аренда офисных помещений у метро "Выборгская" будет интересна фирмам различного профиля.

Транспортная доступность обеспечивается за счет Лесного проспекта, улиц Смолячкова, Гренадерской, Чугунной и Менделеевской. Близость Невы дает возможность организовать здесь бизнес, затрагивающий область судоходства и грузоперевозок.

Плюсы аренды офисов в районе м. "Выборгская":

Экономическая выгода. В этой части города стоимость аренды будет ниже, чем в центральной. Благодаря этому появляется возможность больше вкладывать в развитие бизнеса.

Комфортные условия для аренды. В бизнес-центрах хороший ремонт, созданы условия для эффективной работы. Большая часть зданий относится к классу "В", оставшиеся – к "С". Это значит, что данные комплексы изначально возводились для размещения в них офисов или же были переоборудованы под эти цели. Здания оснащены системой вентиляции, современными инженерными системами. В бизнес-центрах проведен интернет- телефония. Как правило, помещения уже готовы к въезду.

Безопасность. Доступ в офисные здания ограничен. Работает служба охраны, в большинстве бизнес-центров организована система видеонаблюдения.

Имеются оборудованные парковки, которые находятся под охраной.

Наличие собственной инфраструктуры – отдельный плюс. В бизнес-центрах класса "В" имеются кафе, автоматы с кофе. Также установлены банкоматы, в некоторых зданиях находятся магазины.

Помещения сдаются напрямую от собственника или через специализированные фирмы. Срок аренды различный – от нескольких месяцев до нескольких лет.

Противопожарная безопасность. За соблюдением норм следят жестко. Имеются сигнализации, датчики дыма.

В бизнес-центрах класса "В" и некоторых "С" работает служба рецепции, представляется услуга отправки и доставки корреспонденции.

В целом, Выборгский район считается перспективным с экономической точки зрения. В нем уже отмечается высокий уровень развития промышленной и социальной инфраструктуры. Здесь размещено более 30 тыс. экономических объектов, находится около 8% всех бизнес-центров Санкт-Петербурга.

Район, с одной стороны, промышленный, с другой, один из самых "зеленых" в городе. Здесь расположены Крапивный и Сампсониевский сады. Такая разноплановость привлекает предпринимателей из разных сфер бизнеса. Предложений для аренды довольно много. Есть возможность выбрать оптимальный вариант. Большинство арендодателей идут навстречу съемщикам. Часто разрешается проведение перепланировки.

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