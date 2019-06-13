Выбор стал шире - стартовали продажи в нескольких ЖК Петербурга и области

За первый квартал 2019 года в городе сдано в эксплуатацию чуть более 300 тыс. квадратных метров жилья, что почти в полтора раза меньше, чем годом ранее. Сократились и темпы ввода жилья в Ленинградской области. На фоне более умеренной активности застройщиков интерес к каждому новому проекту, вышедшему на рынок, возрастает.

Сервис по подбору квартир в Ленинградской области SPbHomes.ru сообщает о начале продаж в двух новых корпусах ЖК "Солнечный город" в Красносельском районе. Setl City реализует проект комфорт класса. На старте продаж стоимость квартир начинается от 2,15 млн рублей. У проекта немало достоинств — подземный паркинг, эргономичные планировки, чистовая отделка. Будет построен детский сад на 220 детей; уже обустроен парк отдыха, строится торговый комплекс.

Также начаты продажи первой секции третьего корпуса жилого комплекса комфорт-класса "Артлайн" (Приморский район, станция метро "Старая Деревня"). Здесь двухкомнатную квартиру площадью 51 кв. м. можно приобрести за 5,8 млн рублей. На выбор покупателю студии, 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры, европланировки с просторными кухнями-гостиными. Предусмотрена чистовая отделка.

Вышел на рынок первый корпус малоэтажного ЖК "Фортеция" (Кронштадт), расположенного недалеко от городского пляжа. Квартиры (от студий до трехкомнатных) сдаются с отделкой. На первых этажах запланированы SPA-центр и Welness-клуб. Внутренний двор без машин, вид на залив. В этой новостройке в Ленинградской области приобрести студию площадью 25 кв. м. можно за 2,4 млн рублей.

Открыты продажи очередной секции во втором корпусе ЖК "Эмеральд на Малой Неве" (Василеостровский района: на Уральской улице). Стоимость квартир стартует с отметки в 3,5 млн рублей. За эту цену можно приобрести студию площадью 24,5 кв. м.. Евротрешка с чистовой отделкой площадью 53,6 кв. м. обойдется в 7,3 млн рублей.

На рынок вышли видовые квартиры первого корпуса ЖК комфорт-класса "Pulse на набережной" (Невский район, Октябрьская набережная). ЖК предложит покупателям около 2,5 тыс. квартир с черновой и полной чистовой отделкой. Предусмотрены собственные социальные объекты, подземные и наземные паркинги. Однокомнатную квартиру площадью 31 кв. м. можно приобрести за 3,5 млн рублей.

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