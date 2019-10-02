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Новости. Общество
21:30, 02 Октября 2019
фото: instagram.com/missbumbumbrasil

Выбрана девушка с самыми красивыми ягодицами

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Девушкой с самыми красивыми ягодицами стала модель Playboy и талисман сборной РФ.

29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортез (Suzy Cortez) завоевала победу в конкурсе Miss BumBum, который прошел в Мексике. Девушка была талисманом российской сборной по футболу на ЧМ-2014, сообщает "Космополитен".


Rexfeatures

Конкурс Miss BumBum основал восемь лет назад бизнесмен Какау Оливер (Cacau Oliver). Участницам запрещено улучшать форму "пятой точки" с помощью операций.

За титул обладательницы лучших ягодиц мира боролись фигуристые конкурсантки из многих стран. Девушки выступали в бикини, показываясь с выгодных ракурсов.


instagram.com/missbumbumbrasil

Сьюзи Кортез оказалась победительницей во второй раз — в 2015 году она также была триумфатором. Второе место завоевала француженка Райана Лаура Суза, третье заняла Джессика Лопес из Великобритании.

Бразильянка родилась в небольшом городке Кампинас. Брюнетка ежедневно делает специальные упражнения для ягодиц и советует сбалансированно питаться и пить много воды. Кортез — модель Playboy. Она не испытывает недостатка в поклонниках, но пока не замужем.

Пять лет назад Сьюзи стала "лицом" российской сборной на чемпионате мира по футболу. Организаторы выбирали вдохновительницу для каждой команды, которая вышла в финал. Их внимание привлекла бразильянка, которую сочли похожей на российскую актрису Екатерину Гусеву.

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