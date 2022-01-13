Выездные бригады готовы сделать прививку от коронавируса жителям Карелии прямо на рабочем месте

Минздрав республики предусмотрел для работников организаций удобную форму вакцинации и ревакцинации, сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

Министр здравоохранении республики напомнил, что в регионе ожидают подъёма заболеваемости ковидом, особенно штаммом Омикрон, в конце января — начале февраля.

«Поэтому сейчас важна не только вакцинация жителей, но и ревакцинация. Сделать прививку можно в прививочных пунктах. Для работников организаций мы предусмотрели удобную форму вакцинации и ревакцинации — прямо на рабочем месте выездными бригадами», — пишет Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В качестве примера глава Минздрава привел работу медицинских бригад Сортавальской ЦРБ, которые успешно вакцинировали сотрудников турбаз и других предприятий района. Медработники Межрайонной больницы № 1 выезжали к сотрудникам Костомукшского комбината. А специалисты поликлиника № 3 Петрозаводска побывали на Петрозаводскмаше.

«Такая форма работы успешно себя зарекомендовала с начала прививочной кампании. Работодателям достаточно подать заявку на ревакцинацию в ближайшую поликлинику», — уточнил министр.

Ранее вице-премьер Голикова назвала Карелию среди регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета.