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Выход и выезд на лед запрещен на всех районах Карелии

Новости. Общество
11:39, 20 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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МЧС предупреждает, что на лед выходить опасно: он может рассыпаться и сомкнуться над головой.

Как отмечают в МЧС, весна активно вступает в свои права. Лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В любой момент лед может рассыпаться и сомкнуться над головой. Ежегодно по беспечности граждан происходят провалы под лед и, к сожалению, не всех удается спасти.

Выход на весенний лед опасен для жизни! На сегодняшний день, во всех районах республики Карелия выход и выезд на лед запрещен.

Напомним, в минувшие выходные на Сямозере под лед провалились два рыбака – мужчина и женщина. Рыбачку спасти не удалось, она скончалась от переохлаждения в машине скорой помощи.

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Комментарии

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udo
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