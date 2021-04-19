Выход и выезд на лед запрещен на всех районах Карелии

МЧС предупреждает, что на лед выходить опасно: он может рассыпаться и сомкнуться над головой.

Как отмечают в МЧС, весна активно вступает в свои права. Лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В любой момент лед может рассыпаться и сомкнуться над головой. Ежегодно по беспечности граждан происходят провалы под лед и, к сожалению, не всех удается спасти.

Выход на весенний лед опасен для жизни! На сегодняшний день, во всех районах республики Карелия выход и выезд на лед запрещен.

Напомним, в минувшие выходные на Сямозере под лед провалились два рыбака – мужчина и женщина. Рыбачку спасти не удалось, она скончалась от переохлаждения в машине скорой помощи.