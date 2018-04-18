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Новости. Общество
09:36, 18 Апреля 2018

Выход на лед запрещен уже почти во всех районах Карелии

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Инспекторы ГИМС напоминают, что лед на водоемах стал опасным.

Как сообщили в МЧС Карелии, в настоящее время толщина льда на водоемах республики уже является опасной для выхода на него. Любителям подледного лова стремящимся, вопреки здравому смыслу на реки и озера для зимней рыбалки, сотрудники МЧС рекомендуют не выходить на лед в этот период.

С 10 апреля запрещен выход на лед в Сортавальском районе, с 12 апреля – в Муезерском, с 13 апреля - в Прионежском, Кемском и Сегежском районах, с 15 апреля – в Беломорском районе.

В Костомукшском городском округе, а также в Кондопожском, Медвежьегорском, Пудожском, Олонецком и Суоярвском районах запрещено выходить на лед с 16 апреля, в Калевальском районе и Петрозаводске – с 17, в Пряжинском и Лахденпохском – с 18 апреля, в Питкярантском – с 19 апреля. С 20 апреля запрещается выходить на лед в Лоухском районе.

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