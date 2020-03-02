Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает право на получение негосударственной пенсии в рамках старого пенсионного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, в договоре гражданина с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) может быть указан возраст выше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но не выше возраста, в котором граждане начинают получать страховую пенсию по старости.

По мнению законодателей, поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается.

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