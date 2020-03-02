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Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно

Новости. Общество
16:15, 03 Марта 2020
фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает право на получение негосударственной пенсии в рамках старого пенсионного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, в договоре гражданина с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) может быть указан возраст выше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, но не выше возраста, в котором граждане начинают получать страховую пенсию по старости.

По мнению законодателей, поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-03-03 17:36:04
И теперь все должны бежать в негосударственные пенсионные фонды? Наверное это выгодно только депутатам, которые лоббируют такие фонды! У нас государственный пенсионный фонд надувает пенсионеров, а что будет в негосударственном? Денежки срубят и объявят банкротство?
Николай Иванович
2020-03-03 17:04:25
Позор депутатам гос.Думы РФ . да и остальным тоже .
Сеня
2020-03-03 16:44:00
Хм . бред какой то . А остальные пенсионеры , в пенс.фонде РФ , хуже что ли . Одна страна -двойные стандарты .
бюджет
2020-03-03 16:52:49
Сеня, спецом мозги пудрят: мнимая забота.
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