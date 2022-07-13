Выходец из страны Ближнего Востока пытался пересечь госграницу в Карелии

Иностранец был задержан в Лахденпохском районе, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Карелии

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия обнаружили вблизи поселка Элисенваара выходца одной из стран Ближнего Востока. Иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу РФ.

«При проверке документов, удостоверяющих личность, выявлено несоответствие заявленной цели въезда в РФ фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий в нарушение ст. 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“», — говорится в сообщении ведомства.

За нарушение правил въезда в РФ Лахденпохский районный суд наказал гостя с Ближнего Востока штрафом в 2000 рублей с административным выдворением за пределы России. Решение суда вступило в силу.

До исполнения административного наказания иностранец содержится в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Карелия.

Ранее сообщалось, туристы при возвращении из Финляндии сталкиваются с запретами и неожиданными вопросами на границе.