Выяснились планы властей Петрозаводска по стоимости проезда в троллейбусах

Администрация Петрозаводска предполагает, что стоимость проезда в троллейбусах в 2023 году не вырастет по сравнению с действующими ценами.

Это следует из проекта городского бюджета на следующий год.

В документе определена сумма субсидии, которую получит ПМУП «Городской транспорт» в качестве компенсации за то, что цены на билеты в троллейбусах ниже себестоимости. Размер компенсации зависит, в том числе, от стоимости проезда.

«Объем бюджетных ассигнований рассчитан с учетом сохранения объема реализации билетов на уровне 2022 года, стоимости проезда на уровне II полугодия 2022 года», — сказано в пояснительной записке к проекту бюджета.