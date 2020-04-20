Выяснилось, что происходит на турбазах Карелии, где при карантине собирались принимать москвичей

Проверка 11 коллективных средств размещения в карельском Приладожье показала, что большинство из них не воспользовалось разрешением принять жителей других регионов России, если они хотят укрыться в Карелии от пандемии коронавируса.

По сообщению министерства экономического развития Карелии, в Питкярантском районе были проверены база отдыха "Белые мосты" и гостиница "Белые мосты".

В Сортавальском районе – базы отдыха "Времена года", "Точка на карте", "Черные камни", "Ладожская усадьба", гостиницы "Пийпун Пиха" и "Каунис".

В Лахденпохском районе - базы отдыха "Микли Ольгино", "Акуловка", "Хутор Ярви".

Что там увидели проверяющие, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".