Выяснилось, что происходит с ценами на сахар в Карелии после спада ажиотажа

Стоимость сахара, резко поднявшаяся в марте в Карелии, медленно снижается, но ей далеко до того уровня, который был до повышения.
Это следует из результатов проводимого Карелиястатом мониторинга потребительских цен в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше.
Каждую неделю цена на сахар снижается на несколько копеек и к 13 мая достигла, в среднем, 88 рублей 67 копеек за килограмм.
В конце апреля до ажиотажного спроса эта сумма составляла менее 70 рублей.
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