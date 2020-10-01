Выяснилось, насколько старые служебные автомобили в администрации Петрозаводска

Автопарк администрации Петрозаводска состоит, в основном, из автомобилей иностранных марок.

Это следует из материалов дела УФАС, возбужденного из-за спора поставщика автозапчастей с хозяйственно-эксплуатационной службой мэрии.

В документе, размещенном на официальном сайте УФАС, приведен перечень автомобилей, для ремонта которых администрация собиралась заказать запачасти.

В их числе Skoda Superb 2007 года выпуска и три Skoda Octavia 2010 года выпуска.

Также в перечне указаны три Ford Mondeo 2011 года выпуска и Ford Transit 2008 года выпуска.

Какие еще машины есть в автопарке администрации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".