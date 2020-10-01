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Выяснилось, насколько старые служебные автомобили в администрации Петрозаводска

Новости. Общество
12:55, 02 Октября 2020
фото: Егор Алеев/ТАСС
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Автопарк администрации Петрозаводска состоит, в основном, из автомобилей иностранных марок.

Это следует из материалов дела УФАС, возбужденного из-за спора поставщика автозапчастей с хозяйственно-эксплуатационной службой мэрии.

В документе, размещенном на официальном сайте УФАС, приведен перечень автомобилей, для ремонта которых администрация собиралась заказать запачасти.

В их числе Skoda Superb 2007 года выпуска и три Skoda Octavia 2010 года выпуска.

Также в перечне указаны три Ford Mondeo 2011 года выпуска и Ford Transit 2008 года выпуска.

Какие еще машины есть в автопарке администрации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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banan
2020-10-02 15:34:48
Небогато. Даже скромно.
Поцъ
2020-10-02 13:41:17
Ежели было бы кому проверить, то уголовных дел прибавилось бы точно,но народные деньги не "чьи", и можно их брать сколько хочешь....
zanoza
2020-10-02 13:16:11
На себе мэрские экономить не станут, посмотрите какая самая большая статья расходов в городском бюджете и всё поймёте.
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